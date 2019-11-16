مسعود يستقيل من منصبة في الاتحاد العربي على خلفية نقل مباراة الشرطة الى خارج العراق

2019/11/16 | 01:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

أرسل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، استقالته من عضوية الاتحاد العربي على خلفية قرار الأخير بنقل مباراة الشرطة الى

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