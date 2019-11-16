الفلبين تسجل اول اصابة مرتبطة بـ

2019/11/16 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت الفلبين، امس الجمعة، تسجيل أول إصابة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني.

حيث أعربت السلطات الصحية عن قلقها إزاء أوامر المحكمة التي تمنعها من تنظيم

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