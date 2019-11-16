بالجدول.. توقيت مباريات المنتخب الوطني في خليجي 24

2019/11/16 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، جدول توقيتات مباريات بطولة كأس الخليج "خليجي 24" والمقرر اقامتها نهاية تشرين الثاني الحالي.

واوقعت القرعة المنتخب الوطني

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