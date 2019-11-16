أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( كاد )

2019/11/16 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : فى كل ألسنة البشر هناك حقيقة ملموسة ، هى أن المعانى أكثر من الكلمات .الكلمات المنطوقة باللسان قليلة ، والكلمة الواحدة تتعدد معانيها ، وتوجد للكلمة الواحدة معان كثيرة مختلفة واحيانا متعارضة ، والقواميس خير دليل .القرينة هى التى تجدد معنى المقصود بالكلمة .والقرآن الكريم الذى نزل بلسان عربى مبين ، ابرز ما يعبرعن هذا .ونعطى دليلا بكلمة ( كاد ) ومشتقاتها .أولا : كاد ( بمعنى أوشك ) ......

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