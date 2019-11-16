2019/11/16 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اكرم_هواس الثورة "العفوية"..!!..هل يمكن ان تكون هناك ثورة عفوية ...أو بشكل ادق...هل يمكن ان تلتقي "الثورة" و " العفوية" في تركيبة فاعلة تهدف الى تغيير عقلاني ..؟؟..لا اريد ان اعود الى مجموعة مقالات (اكثر من 5) كتبتها عن الثورات العربية في بداية 2012...كما لا اريد العودة الى انتقادات لينين لمفهوم "الثورة العفوية" و لكن يبدو انه بعيدا عن المصطلحات الشعبوية مثل المؤامرة و الخطط الأجنبية و ا......

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