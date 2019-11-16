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لجنة حقوق الانسان: تفجيرات ساحة التحرير تثبت وجود الطرف الثالث


لجنة حقوق الانسان: تفجيرات ساحة التحرير تثبت وجود الطرف الثالث
2019/11/16 | 02:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، ان التفجيرات قرب ساحة التحرير تثبت وجود "الطرف ال...

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