2019/11/16 | 02:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، ان التفجيرات قرب ساحة التحرير تثبت وجود "الطرف ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لجنة حقوق الانسان: تفجيرات ساحة التحرير تثبت وجود الطرف الثالث) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، ان التفجيرات قرب ساحة التحرير تثبت وجود "الطرف ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لجنة حقوق الانسان: تفجيرات ساحة التحرير تثبت وجود الطرف الثالث) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة حقوق الانسان: تفجيرات ساحة التحرير تثبت وجود الطرف الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).