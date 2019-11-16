لجنة حقوق الانسان: تفجيرات ساحة التحرير تثبت وجود الطرف الثالث

2019/11/16 | 02:54

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بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، ان التفجيرات قرب ساحة التحرير تثبت وجود "الطرف ال...





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