قتيل على الأقل وجرحى بانفجار عبوة قرب ساحة التحرير في بغداد 

2019/11/16 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – قتل شخص على الأقل وأصيب 16 آخرون ليل الجمعة بانفجار عبوة قرب ساحة التحرير بوسط بغداد، حيث يحتشد متظاهرون للمطالبة بـ”إسقاط النظام”، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن التفجير كان جراء “عبوة أسفل عجلة”، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقاً لمعرفة ملابسات […]

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