بيونغ يانغ: جو بايدن “كلب مسعور” يجب “ضربه حتى الموت”

2019/11/16 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول-(أ ف ب) – شنّت كوريا الشماليّة هجوماً كلاميّاً نادراً على نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن المرشّح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، واصفةً إيّاه بأنّه “كلب مسعور” يجب ضربه بالعصي “حتّى الموت”.وتُوجّه بيونغ يانغ انتقادات لاذعة لشخصيّات، لكنّ هجومها هذا على بايدن مفاجئ في طابعه الحادّ جدّاً.ووَرد في برقيّة لوكالة […]

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