بابا الفاتيكان :بعض التصريحات السياسية تذكّر ب”خطابات هتلر”

2019/11/16 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان,-(أ ف ب) – دعا البابا فرانسيس الجمعة إلى توخي الحذر قائلاً إن بعض التصريحات السياسية الحالية تذكره بـ “خطابات هتلر” ابان ثلاثينات القرن الفائت، منددا بتجدد الكراهية ضد اليهود أو الغجر أو المثليين.وقال الحبر الاعظم خلال جلسة مع جمعية دولية للقانون الجنائي تعقد مؤتمرها في روما “يجب أن أقر بأنه عندما أستمع الى […]

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