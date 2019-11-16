واشنطن تدعو المشير حفتر الى وقف هجومه على طرابلس

2019/11/16 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – دعت الولايات المتحدة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الجمعة، إلى إنهاء هجومه على طرابلس.صدرت هذه الدعوة في أعقاب زيارة قام بها الى واشنطن الخميس وفد من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، رغم ان الرئيس دونالد ترامب قد يكون أعطى الانطباع بدعم حفتر في الماضي.وافاد بيان […]

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