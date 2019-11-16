اوكرانيا تؤكد اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش

2019/11/16 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف-(أ ف ب) – أكدت أوكرانيا الجمعة اعتقال قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بعد عملية نفذتها بحسب كييف أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والشرطة الجورجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه).وجاء في بيان لأجهزة الأمن الأوكرانية أن المعتقل مواطن جورجي ملقب ب”البراء الشيشاني”.وأضاف البيان أنه كان لفترة معاون أبو عمر الشيشاني أحد أبرز […]

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