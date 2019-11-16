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عمليات بغداد: فتح طريق ساحة الطيران الخلاني باتجاه شارع الجمهورية


عمليات بغداد: فتح طريق ساحة الطيران الخلاني باتجاه شارع الجمهورية
2019/11/16 | 08:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات بغداد: فتح طريق ساحة الطيران الخلاني باتجاه شارع الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 08:36.

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