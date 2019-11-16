2019/11/16 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة البصرة: المحافظة أولاً على العراق في مشاريع المدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 08:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة: المحافظة أولاً على العراق في مشاريع المدارس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة: المحافظة أولاً على العراق في مشاريع المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).