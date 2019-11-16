رقم قياسي تاريخي لإيطاليا.. والسر بالرقم 10

2019/11/16 | 08:52

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دخل المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، تاريخ كرة القدم الإيطالية كأول مدرب على الإطلاق يحرز 10 انتصارات متتالية ما بين رسمية

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