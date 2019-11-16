عمليات بغداد تعلن فتح طريق الطيران ـ الخلاني باتجاه الجمهورية ـ الشورجة

2019/11/16 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، فتح شارع رئيس في العاصمة، موجهة نداء الى المتظاهرين.

وقالت القيادة، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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