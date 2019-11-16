2019/11/16 | 08:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن فتح طريق الطيران ـ الخلاني باتجاه الجمهورية ـ الشورجة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، فتح شارع رئيس في العاصمة، موجهة نداء الى المتظاهرين.
وقالت القيادة، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن فتح طريق الطيران ـ الخلاني باتجاه الجمهورية ـ الشورجة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن فتح طريق الطيران ـ الخلاني باتجاه الجمهورية ـ الشورجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).