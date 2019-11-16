سلام إبراهيم - حوار سلام إبراهيم: حلم مضاد للخراب والقبح

2019/11/16 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم الروائي والقاص العراقي سلام إبراهيم من مواليد الديوانية عام 1954، ينتمي الى جيل السبعينات، وهو جيل صبت عليه المصائب صبًا، وفتحت عليه الحروب والنكبات شهيتها، مما جعل الادب صدى صوت لما يريده الحاكم، لذلك صارت نتاجات الادباء مغلفة بالبعد الايديولوجي والسياسي نظرًا لطبيعة المرحلة، لكن سلام إبراهيم نحى منحىً آخر وفضل أنْ ينقض كل الأيدولوجيات والسياسات التي تثقف للقتل والعنف وجعلت متون الفقراء سلمًا ثا......

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