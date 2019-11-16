2019/11/16 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس فلنعترف سويا يا صديقى ان المسرح خيال والواقع أصبح عنيفا وقاس جداً فهل المسرح بخياله يعبر عن هذا الواقع ام ينفصل عنه ؟؟هذه اشكالية كبيرة فى البحث عن معشوقنا الوحيد وما يؤرقنا على خشبته وبين جمهوره ومحبيه والبعض المخلص نقدياً له ..هناك علاقة تاريخية بين المسرح والواقع و المشهد الانسانى فى الكون ..نعم قد يكون الواقع فجا وعنيفا وحادا وكلها معان لمفهوم واقع أليم ولكن علينا التعامل معه ب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اشرف عتريس - المسرح والواقع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#اشرف عتريس - المسرح والواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).