عباس علي العلي - دور المؤسسة الدينية لمرحلة ما بعد تشرين في العراق. ح1

2019/11/16 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي قد يبدو هذا الطرح سابقا لأوانه ولم تتضح بعد معالم الصورة على الأرض ولم تظهر بوادر ما يعرف بحصاد الثورة واقعا، ولكنه يبقى في دائرة التنظير والتنبؤ اللازم ضمن ما يتراء للقارئ والمراقب لتطورات ومجريات الأحداث، ووقعها وأثرها في مسألة تشكيل وصيرورة الوعي الذي صنعته الأنتفاضة وصنعته الأحداث، ولكن بالتأكيد أن إرهاصات الواقع ونتائجه تتبلور شيئا فشيئا لمن ينظر للحدث ليس من ناحية ما جرى بل بالأثر ال......

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