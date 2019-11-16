عمليات بغداد: نناشد الاخوة المتظاهرين في ساحة التحرير بالمحافظة على السلمية

2019/11/16 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، عن فتح شارع رئيس في العاصمة، فيما وجهت نداء الى المتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لغرض فسح المجال أمام حركة المواطنين، تم فتح طريق ساحة الطيران - الخلاني باتجاه شارع الجمهورية – الشورجة".

واضافت ان "القيادة تناشد الاخوة المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك، والمحافظة على الأموال العامة والخاصة".

وشهدت ساحة التحرير ليل أمس الجمعة انفجار أربعة عبوات صوتية، فيما أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً بشأن عدد الشهداء والجرحى، حيث استشهد شخصاً وجرح 16 آخرين.

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