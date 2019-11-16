2019/11/16 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن إعادة فتح طريق ساحة الطيران- الخلاني امام حركة السير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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