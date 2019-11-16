الحشد الشعبي يوضح حقيقة استيراد قنابل الغاز المسيلة للدموع

2019/11/16 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، اشاعات نسبت إليها وتحدثت عن استيراد الحشد قنابل الغاز المسيل للدموع التي قتلت المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة في...

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