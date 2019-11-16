فرج اطميزه - سلّط الضياء على دور الشعوب

2019/11/16 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فرج_اطميزه في الذكرى المئوية لرحيل القائد الشيوعي الفذ والمؤرخ اللامع والمفكر غزير الثقافة الدكتور إميل توما، يشاطر الحزب الشيوعي الأردني رفاق مسيرته الكفاحية ومحبيه ومقدري فضله وعطائه متعدد الأشكال والمجالات، الرابضين على ثرى فلسطين التاريخية، حرصهم على إحياء ذكراه العطرة وتذكر مواقفه الصلبة، وتمثل سيرة حياته التي تعد بحق مصدر إلهام لأجيال الشيوعيين الحالية واللاحقة، ولسائر المناضلين الفلسطينيين والعرب ......

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