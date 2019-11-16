ماهر الشريف - إميل توما والحل الديمقراطي للقضية الفلسطينية 1944-1947 (1)

2019/11/16 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف سأحاول في هذه المساهمة الإضاءة على تصوّر إميل توما للحل الديمقراطي للقضية الفلسطينية، وذلك بالاستناد إلى عدد من المقالات التي نشرها في صحيفة "الاتحاد" الحيفاوية وفي مجلة "الغد" المقدسية خلال سنوات 1944-1947.والواقع، أنالحل الديمقراطي للقضية الفلسطينية لم يكن سوى مظهر من مظاهر سياسة عامة انتهجتها عصبة التحرر الوطني في فلسطين، التي كان إميل توما واحداً من قادتها البارزين.فقد توقعت ال......

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