الرافدين : العديد من دوائر الدولة طالبوا بتوطين رواتبهم وحصولهم على السلف

2019/11/16 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان العديد من الدوائر الحكومية تقدموا بطلبات توطين رواتبهم لدى مصرفنا ومن ثم حصولهم على بطاقة الماستر كارد الدولية .

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