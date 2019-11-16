دوائر تتقدم بطلبات لتوطين رواتبهم وحصولهم على السلف

2019/11/16 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين ان العديد من الدوائر الحكومية تقدموا بطلبات توطين رواتبهم لدى مصرفنا ومن ثم حصولهم على بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز ان المصرف يتسلم الكثير من الطلبات من قبل دوائر ومؤسسات الدولة لغرض توطين رواتبهم لدى المصرف الكترونيا ومن ثم يتم شمولهم بالسلف الشخصية التي يطلقها المصرف.

ونوه الى ان المصرف طرح العديد من القروض والسلف التي تخص الموظفين وحتى المواطنين وبإمكانهم التوجه الى اقرب فرع للاطلاع عليها.

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