احتجاجات شعبية في إيران عقب زيادة أسعار الوقود

2019/11/16 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت العديد من المدن الإيرانية، اليوم السبت، تظاهرات احتجاجية، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن التظاهرات "كبيرة" في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم أشخاص مستودعاً للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه".

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