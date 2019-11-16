القمع يدفع تظاهرات العراق إلى الاستمرار: إيران بره بره

2019/11/16 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق عقب ليلة لم تكن هادئة في #بغداد وعدة مدن جنوبي العراق أسفرت عن إصابة العشرات من #المتظاهرين بسبب الرصاص الحي وقنابل الغاز، فضلا عن وقوع عمليات […]

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