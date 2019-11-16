وزير العمل: تسجيل 76 ألفاً للشمول براتب المعين المتفرغ

2019/11/16 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم السبت، أن عدد المتقدمين على راتب المعين المتفرغ منذ انطلاق التقديم الالكتروني وحتى الآن، تجاوز الـ 76 الفا.

وقال عبد الزمان في تصريح اوردته صحيفة الصباح شبه الرسمية واطلعت عليه "الغد برس"، إن وزارته "استقبلت اكثر من 76 ألف متقدم عبر الاستمارة الالكترونية للشمول براتب المعين المتفرغ منذ بدء التقديم بداية شهر تشرين الثاني الحالي".

وأضاف، أن "عملية التسجيل الالكتروني مستمرة لغاية الوصول الى استقبال نحو 100 الف متقدم للشمول فيها"، مؤكدا ان "هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ستعمل على ابلاغ المتقدمين بموعد الاحالة على اللجان الطبية من خلال ارسال رسالة نصية عبر الموبايل الشخصي الخاص بكل متقدم من اجل اكمال اجراءات شموله فيها".

ودعا عبد الزمان المتقدمين للشمول الى "التأكد من صحة المعلومات المسجلة في الاستمارة الإلكترونية وتثبيت رقم هاتف صحيح وفعال لضمان حقوقهم في التسجيل كون الآلية الجديدة تعتمد وبشكل كبير على دقة المعلومات ورقم الهاتف".

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