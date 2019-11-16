بعد توقف أكثر من 5 سنوات.. ادوية سامراء تعيد إفتتاح مركزها التسويقي في كركوك

2019/11/16 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعادت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، إفتتاح المركز التسويقي لمنتجاتها في محافظة كركوك بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات.

وذكر مدير عام الشركة عبد الحميد عبد الرحمن السالم في بيان تابعته "الغد برس"، إن "افتتاح المركز التسويقي جاء في اطار سعي الشركة لفتح منافذ لتسويق منتجاتها الدوائية في وسط وشمال البلاد وتلبية لطلبات أصحاب المذاخر والأطباء والصيادلة في المحافظة لثقتهم بمنتج SDI واسعاره المناسبة قياسا بالمنتج الأجنبي".

واضاف، بان "الشركة أعادت إفتتاح المركز بحلة جديدة من حيث البناية والديكور".

واشار السالم الى ان "لدى الشركة خطة طموحة لافتتاح منافذ تسويقية لمنتجاتها في عموم البلاد لاسيما بعد أن انتهجت مؤخرا أساليب تسويقية جديدة ومتنوعة أسهمت بزيادة الإنتاج والمبيعات وزيادة وعي المواطن بالمنتج المحلي".

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