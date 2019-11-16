2019/11/16 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب عبد المهدي: قرب اعداد مشروع قانون "من اين لك هذا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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