ادوية سامراء تعيد إفتتاح مركزها التسويقي في كركوك

2019/11/16 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

اعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اعادة افتتاح المركز التسويقي لمنتجاتها في محافظة كركوك

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