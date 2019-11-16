استهداف قطاع غزة بسلسلة غارات جديدة

2019/11/16 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة وأخرى تابعة للشرطة الفلسطينية بأكثر من 8 صواريخ.

وذكرت مصادر صحافية، غارات العدو استهدفت موقع

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