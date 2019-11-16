ديالى.. هدوء نسبي في ابي صيدا بعد اشتباك مسلح استمر 3 ساعات

2019/11/16 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بأن ناحية ابي صيدا في المحافظة اوضاعها هادئة نسبيا بعد نزاع مسلح استمر لـ3 ساعات.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، شهدت نزاعا مسلحا بين مجاميع من العشائر الليلة الماضية"، مبينا أن "النزاع استخدمت فيه أسلحة مختلفة واستمر لنحو ثلاث ساعات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الوضاع في مناطق الناحية هادئة نسبيا".

وتشهد ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى نزاعات مسلحة واحداث امنية بين الحين والآخر.

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