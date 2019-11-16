الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية للقضاء على فلول داعش شرق الموصل

2019/11/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تنفيذ عملية أمنية للقضاء على فلول داعش شرق الموصل.

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