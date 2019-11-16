شبكة اجتماعية بدون إعلانات.. حلم تحقق ولكن

2019/11/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هل شعرت يوما بالانزعاج من الإعلانات الكثيرة على أشهر شبكات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر؟ حسنا، هناك من جاء ليخلصك من هذا الأمر.

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