انسحاب قوات مكافحة الشغب إلى منتصف جسر السنك وسط استمرار إطلاق قنابل الغاز والصوت

2019/11/16 | 10:03

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني ،السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بأن قوات مكافحة الشغب انسحبت إلى منتصف جسر السنك وس...





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