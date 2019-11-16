عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه في ابو غريب بعد دقائق

2019/11/16 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت قيادة عمليات بغداد ،اليوم السبت، عن تفجير مسيطر عليه في منطقة ابو غريب غربي بغداد.

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