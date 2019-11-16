العراق قريبا :

2019/11/16 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء العراقي ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، اﻟﺒﺪء ﻗﺮﻳﺒا ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن (ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا؟) وإﻗﺮاره، فيما ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر برلماني ﻋﻦ ﺣﺮاك ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﻠﺠﺎن ا...

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