بوادر الربيعٍ الفارسي.. تظاهرات في /4/ مدن إيرانية

2019/11/16 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق خرج المئات في #تظاهرة ليلية حاشدة، ليلة أمس الجمعة، في عدة مدن إيرانية احتجاجاً على رفع أسعار #الوقود إلى /3/ أضعاف.وشهدت عدة مدن إيرانية، تظاهرات […]

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