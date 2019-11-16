2019/11/16 | 10:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق خرج المئات في #تظاهرة ليلية حاشدة، ليلة أمس الجمعة، في عدة مدن إيرانية احتجاجاً على رفع أسعار #الوقود إلى /3/ أضعاف.
وشهدت عدة مدن إيرانية، تظاهرات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوادر الربيعٍ الفارسي.. تظاهرات في /4/ مدن إيرانية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وشهدت عدة مدن إيرانية، تظاهرات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوادر الربيعٍ الفارسي.. تظاهرات في /4/ مدن إيرانية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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