فلاح أمين الرهيمي - إلى أبطال (التك تك) ودورهم الشجاع في انتفاضة الجوع والغضب (قطعة نثرية)

2019/11/16 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أماه ...أرى أولئك الأبطال تقتحم الردى بشجاعة ...فلا تخاف ولا تهاب جن الهتاف فمزقت أصداؤه حجب الهوان وانتفضت لصرخة الوجدان يتحدون الردى في روعة الانتصار نحو رنين جريح رغم الصعاب يتدافعون بجرأة الشجعان بشموخ الجباه وسخط الجراحفرسان (التك تك) على صهوات الفجر إلى شرفات النصرينحدرون في موج عارم نحو المسبيون وراء خطوط النار والغازاتبصمات خطاها أوسمة ومدارجها أمل أخضر نحو النصر

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