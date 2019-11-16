وكالة ائتمان دولية تخفض تصنيف لبنان السيادي

2019/11/16 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC) مع نظرة مستقبلية سلبية.

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