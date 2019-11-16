ريبورتاج: أهالي الناصرية يواصلون التظاهر رغم

2019/11/16 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل مدينة الناصرية الواقعة جنوب العراق وذات الأغلبية الشيعية المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين..



وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى في ظرف 47 يومًا من الاحتجاجات.



عائلة أحد الضحايا تذهب لساحة التظاهر يوميا "كي لا تذهب دماء ابنها هدرا".

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