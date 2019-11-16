المتحدث باسم الحكومة يعلن قرب إقرار قانون

2019/11/16 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، عن الـبـدء قـريـبـاً بــإعــداد مـشـروع قــانــون (مــن أيــن لــك هـــذا؟) وإقـــراره.

وقـــال الـحـديـثـي، في تصريح له، اليوم

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