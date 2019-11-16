محافظة بغداد توجه اصحاب المولدات اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﺳﻌﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺮﻳﻔﻲ

2019/11/16 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد، اليوم السبت، عن ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻠﻒ المولدات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﺳﻌﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺮﻳﻔﻲ.

واﻓﺎد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻداري لمحافظ

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