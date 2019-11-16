2019/11/16 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعفو عن عسكريين بقضايا جرائم حرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعفو عن عسكريين بقضايا جرائم حرب) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعفو عن عسكريين بقضايا جرائم حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).