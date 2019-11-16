عمليات بغداد تعلن فتح طريق ساحة الطيران – الخلاني باتجاه شارع الجمهورية والشورجة

2019/11/16 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن فتح طريق ساحة الطيران – الخلاني باتجاه شارع الجمهورية والشورجة.

وقال القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "لغرض فسح المجال أمام حركة المواطنين قامت عمليات بغداد بفتح طريق ساحة الطيران -الخلاني باتجاه شارع الجمهورية –الشورجة".

واضافت انه "نناشد الاخوة المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك ،والمحافظة على الأموال العامة والخاصة".

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