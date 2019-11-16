2019/11/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يمنعون الشاحنات من الدخول الى ميناء ام قصر في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 10:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يمنعون الشاحنات من الدخول الى ميناء ام قصر في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يمنعون الشاحنات من الدخول الى ميناء ام قصر في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).