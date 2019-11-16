قرار حاسم من مانشستر يونايتد بشأن سانشو

2019/11/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة نادي مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع النجم الجاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

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