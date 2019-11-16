استشهاد متظاهر من بابل في تفجير ساحة التحرير ليل أمس

2019/11/16 | 10:35

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (16 تشرين الثاني، 2019) باستشهاد متظاهر من بابل في تفجير ساحة التحرير لي...





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