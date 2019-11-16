انفجارات تستهدف التظاهرات في بغداد وذي قار: الحكومة مُتهمة

2019/11/16 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية، مساء أمس الجمعة، إن عراقيين اثنين قتلا وأصيب نحو 25 آخرين بتفجيرات متزامنة، استهدفت متظاهرين في #بغداد، والناصرية مركز محافظة ذي […]

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